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المنتخب يفقد 4 لاعبين أمام السنغال بسبب الإصابات.. ماذا سيفعل كيروش؟

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الإثنين، 14-03-2022 12:13 م

جاءت إصابة رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر في مباراة فريقه بالأمس أمام الصفاقسي التونسي في كأس الكونفدرالية، لتزيد من أعباء المدير الفني لمنتخب مصر كارلوس كيروش قبيل المباراة المرتقبة بين مصر والسنغال، والمؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تعديل موعد مباراتي مصر والسنغال، ضمن منافسات الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.
وقرر الكاف، إقامة مباراة الذهاب بين مصر والسنغال يوم 25 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساء (بدلا من السابعة والنصف مساء).

كما ستقام مباراة الإياب، يوم 29 مارس في تمام السابعة مساء (بدلا من الخامسة مساء).

وتقام جميع مباريات ذهاب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 يوم 25 مارس، بينما تقام مواجهات الإياب يوم 29 مارس.
رمضان صبحي.. البديل الجاهز
وتكمن أهمية رمضان صبحي في خطة المدير الفني كارلوس كيروش، باعتباره البديل الأكثر جاهزية والقادر على صناعة الفارق.
ويفضّل كيروش اللعب بعمر مرموش أو تريزيجيه في التشكيل الاساسي، لكنه لا يستغني عن دور رمضان صبحي كبديل قادر على صناعة الفارق في أي لحظة، مثلما فعل في مباراة الكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وقد يكون لاعب الاهلي أحمد عبد القادر، خيارًا متاحًا لتعويض غياب رمضان صبحي عن قائمة المنتخب.
وتعرض رمضان صبحي لإصابة قوية على مستوى الركبة، حيث تشير تقارير مبدئية إلى صعوبة لحاقه بمباراتي مصر والسنغال.

غموض موقف محمد هاني  
كان الجهاز الفني لمنتخب مصر قد استقر بشكل كبير على استدعاء محمد هاني ظهير أيمن النادي الاهلي، ليكون ضمن تشكيلة البرتغالي كارلوس كيروش في ظل غياب أكرم توفيق.
لكن محمد هاني بعد مستوى كبير قدمه الفترة الماضية، تعرض لإصابة أبعدته عن قائمة الاهي التي خسرت امام صنداونز في المباراة الأخيرة.
ولا زال موقف هاني غامضا ما بين اللحاق بالقائمة من عدمه، في ظل وجود عمر كمال لاعب فيوتشر، وفي حال غياب هاني سيضطر كيروش لضم لاعب آخر.

ثنائية حجازي وأكرم توفيق
الغائبان عن خط دفاع المنتخب المصري، أحمد حجازي وأكرم توفيق، تأكد غيابهما أيضًا عن مباراتي السنغال وخروجهما من القائمة.
أكرم توفيق وأحمد حجازي تعرضا لإصابات بالغة خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية ولا زالا في فترة العلاج والتأهيل.

ويضم منتخب مصر عدد من المدافعين في خط الظهر كبدائل متاحة وأبرزهم الونش، ومحمد عبد المنعم، ومحمود علاء، وأيمن أشرف، وعُمر كمال.
 

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