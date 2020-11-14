هوية لاعب توجو المصاب بكورونا

السبت، 14-11-2020
02:36 م
محمد عبد الحارس
أعلن الإتحاد التوجو
لي لكرة القدم اليوم
السبت إصابة لاعبه سيرجي سيكو الذي يلعب في فريق هلال الشابة التونسي بفيروس كورونا
المستجد كوفيد 19.
ونشر حساب الاتحاد التوجو
لي عبر تويتر أن
سيكو سيخضع لإختبار جديد وذلك لمعرفة موقفه من المشاركة في المباراة القادمة والتي
ستكون أمام الفراعنة الأربعاء القادم.
وبعد تأكد إصابة سيكو بالفيروس تأكد غيابه
عن مواجهة المنتخب
المصري اليوم على ملعب إستاد القاهرة الدولي لحساب مباريات الجولة
الثالثة من مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2021.