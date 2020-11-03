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انطلاق معسكر "الفراعنة" استعدادا لـ "توجو"

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لبدري
 
الثلاثاء، 03-11-2020 10:12 ص محمد عبد الحارس

يدخل فريق الأول للمنتخب الوطنى، معسكر فى الثانية ظهر اليوم تحت قيادة حسام البدرى، استعدادًا لمواجهة منتخب توجو ذهابًا وإيابًا يومي 14 و17 نوفمبر الجارى ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.
ومن المقرر أن ينتظم لاعبو الأهلي " محمد الشناوى وأيمن أشرف ومحمد هاني وعمرو السولية ومحمد مجدى قفشة وحمدى فتحى"، بالمعسكر غدٍ الأربعاء وفقًا للاتفاق المبرم بين محمد بركات مدير المنتخب وجهاز الكرة بالأهلي. 
وكان حسام البدري أعلن منذ فترة قائمة المحترفين كالآتى :محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، محمد النني (أرسنال الإنجليزي)، أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي)، أحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)
 

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