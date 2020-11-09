تأجيل مران المنتخب لـ السابعة مساء

الإثنين، 09-11-2020
02:28 م
محمد عبد الحارس
قرر حسام البدرى
، المدير الفنى لمنتخب
مصر الأول، تأخير انطلاق مران المنتخب
اليوم نصف ساعة ليقام فى السابعة مساء بدلا من السادسة والنصف باستاد القاهرة الدولى.
ويستعد المنتخب
لمباراتىّ توجو يومى 14 و17 نوفمبر الجارى فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، وكان المنتخب
حصل على راحة أمس قبل استئناف التدريبات اليوم.
فى السياق ذاته، استقر حسام البدرى
، المدير الفنى لمنتخب
مصر الأول، على تأجيل قراره بتغيير معيار التتويج بشارة كابتن المنتخب
إلى معسكر شهر مارس المقبل، ويقتنع البدرى
بعدم الالتزام بمبدأ الأقدمية ويتبنى مبدأ التأثير فى الفريق وتحقيق الإنجازات على المستوى العالمى والاحترافية