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منتخب الشباب يستبعد تنئاي دجلة من معسكر

ارشيف
ربيع ياسين
 
الأربعاء، 11-11-2020 12:16 م محمد عبد الحارس
استبعد ربيع ياسين المدير الفني لـمنتخب الشباب، الثنائي الهارب كريم محمد وأحمد شريف لاعبا وادي دجلة من صفوف المنتخب بعد خروجهما من المعسكر دون إذن.
وقال ربيع خلال تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير: "كريم محمد وأحمد شريف تم استبعادهما لأنهما خرجا دون إذن والواحد بيجتهد ويعمل اللى عليه وبيحضر الفرقة".
ويواجه منتخب مصر للشباب، فريق بتروجت في الثانية ظهر اليوم، باستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، استعدادا لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا 2021.
وفتح نادي وادي دجلة، تحقيقا مع الثنائي بعد هروبهما من معسكر منتخب، دون الحصول على إذن من الجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين.
 

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