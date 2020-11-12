الخميس، 12-11-2020
02:21 م
محمد عبد الحارس
أبدى ضياء السيد
مدرب منتخب
مصر السابق، شعورة بالفخر والسعادة بتكريم محمد صلاح
لاعب منتخب
مصر.
وقال ضياء السيد
خلال تصريحاته لبرنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "التكريم
الخاص بصلاح جاء متأخر لأنه كان مخطط له من فترة بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا والدوري الانجليزي، لأن كل اللاعبين بتقدير الإعلام والجمهور "مكرمين"، ولكن التكريم
داخل بلده أمر مختلف تمامًا، ويجب توجيه الشكر لوزير الرياضة أشرف صبحي، لأنه ممثل الدولة والتي حرصت على تكريم
صلاح".
وواصل: "أرشح كلا من أيمن أشرف وطارق حامد
وأحمد حسن كوكا، للمشاركة في الدفاع والوسط والهجوم، بسبب الخبرات الكبيرة التي اكتسبوها وتألقهم في الفترة الماضية مع أنديتهم، ويجب أن تكون الدكة لها ثقل أيضًا مثل السولية".
وأردف: "مصطفى محمد
سيكون له دور كبير في الفترة المقبلة، وكذلك عمرو السولية، الفريق القوي يضم 11 لاعبا جيدا في المستطيل الأخضر، وكذلك في البدلاء، عمرو السولية والنني يقدمان مستويات جيدة، لكن الأفضلية للثنائي المتفاهم مع بعضهما".