الأربعاء 11 نوفمبر 2020
توقيت مصر 13:29 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

جمال محمد على يكشف أسباب إلغاء هبوط الدرجة الثانية والثالثة

بسبب الكمامة .. ضبط 43 ألف سائق

قتلي و مفقود في تصادم قارب تركي وناقلة يونانية

حالة كورونا بمعسكر البرازيل قبل ودية "الفراعنة"

شاهد.. شقيقة محمد صلاح تخطف الأنظار في أول ظهور لها

منتخب الشباب يستبعد تنئاي دجلة من معسكر

زوج كامالا هاريس يستقيل من عمله بعد فوزها

صادم.. فرح يتحول إلى مأتم بعد مصرع العروسين في حفل الزفاف

أول صورة لـ "مكة" نجلة صلاح في حفل زفاف عمها

" كورونا" يزور دولة جديدة ويسجل أول إصابة

ADS
 

حالة كورونا بمعسكر البرازيل قبل ودية "الفراعنة"

ارشيف
ارشيف
 
الأربعاء، 11-11-2020 01:03 م محمد عبد الحارس
 أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، عن وجود حالة كورونا بصفوف المنتخب الأولمبي المتواجد في القاهرة حاليا استعدادا لمواجهة منتخبنا الأولمبي وكوريا الجنوبية وديا يومي 14 و17 نوفمبر الجاري. 
وقال الاتحاد في بيان عبر موقعه الرسمي، إن أيرتون لوكاس ظهير المنتخب ونادي سبارتاك موسكو الروسي، سيغيب عن مواجهة مصر بسبب إصابته بفيروس كورونا، بجانب غياب لويز فيليبي لإصابة عضلية.
وأوضح الاتحاد البرازيلي أن الثنائي تغيب عن مران الأمس في ستاد بتروسبورت، بجانب غياب الحارس فيليب ميجيولارو والذى سيشارك في تدريبات اليوم وجاهز لمواجهتي كوريا ومصر.
 

إقرأ ايضا

ارشيف

جمال محمد على يكشف أسباب إلغاء هبوط الدرجة الثانية والثالثة

ارشيف

منتخب الشباب يستبعد تنئاي دجلة من معسكر

ارشيف

أول صورة لـ "مكة" نجلة صلاح في حفل زفاف عمها

أخبار متعلقة

ارشيف

رئيس "كاف" بعد إصابته بكورونا : "أنا بخير"

صلاح

"صلاح" يرد على أنباء إصابته بهذا الفيديو

فيروس كورونا

الرجاء المغربي يعلن تعافي 4 لاعبين من كورونا قبل مواجهة الزمالك

ارشيف

الرجاء المغربى فى ورطة قبل مواجهة الزمالك

de38718f-700f-4c42-be20-400fe05fc958

مفاجأة.. إصابة رئيس الفيفا بكورونا

received_399417908108529

خوفا من كورونا.. "كاف" يسلم البطل فقط ميداليات التتويج