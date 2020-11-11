الأربعاء، 11-11-2020
01:03 م
محمد عبد الحارس
أعلن الاتحاد البرازيل
ي لكرة القدم، عن وجود حالة كورونا
بصفوف المنتخب
الأولمبي المتواجد في القاهرة حاليا استعدادا لمواجهة منتخب
نا الأولمبي وكوريا الجنوبية وديا يومي 14 و17 نوفمبر الجاري.
وقال الاتحاد في بيان عبر موقعه الرسمي، إن أيرتون لوكاس ظهير المنتخب
ونادي سبارتاك موسكو الروسي، سيغيب عن مواجهة مصر بسبب إصابته بفيروس كورونا
، بجانب غياب لويز فيليبي لإصابة عضلية.
وأوضح الاتحاد البرازيل
ي أن الثنائي تغيب عن مران الأمس في ستاد بتروسبورت، بجانب غياب الحارس فيليب ميجيولارو والذى سيشارك في تدريبات اليوم وجاهز لمواجهتي كوريا ومصر.