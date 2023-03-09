خلفًا لكولر.. الأهلي والوداد المغربي يتصارعون لضم هذا المدرب





زعمت تقارير صحفية، أن النادي الأهلي يستهدف التعاقد مع رولاني موكوينا المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.

ويلعب الأهلي ضد صن داونز، يوم السبت المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبحسب صحيفة “ ذا ساوث أفريكان” الجنوب إفريقية، فإن موكوينا نظرًا لما يقدمه مع صن داونز هذا الموسم، أصبح هدفًا لفريقين من كبار القارة الأفريقية، منهما النادي الأهلي.

وأشارت الصحيفة أن الأهلي والوداد المغربي يرغبان في التعاقد مع موكوينا، بعدما قاد الفريق لـ 15 مباراة في الدوري الجنوب إفريقي، و3 مباريات في دوري أبطال أفريقيا، بدون هزيمة، هذا الموسم.

الأهلي استفسر عن المدرب

وأضافت الصحيفة بأن الأهلي قام عن طريق وكلاء، بالاستفسار عن موكوينا وموقفه من تدريب الفريق، لتولي منصب المدير الفني مستقبلًا خلفًا للسويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الحالي.

وكان صن داونز قد تعادل في القاهرة مع الأهلي بهدفين لمثلهما، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، لكن موقفه ما زال معقدًا في دوري أبطال أفريقيا، حيث يحتل المركز الثالث في مجموعته خلف صن داونز والهلال.