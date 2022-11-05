هل سيجعله يشارك؟.. تعليق مفاجئ من كولر على عودة كهربا لخوض المبارايات مع الفريق
كولر
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السبت، 05-11-202209:37 ص
كشف الإعلامي سيف
زاهر عن موقف كولر من عودة كهربا نجم الأهلي بعد انتهاء الإيقاف بسبب غرامة الزمالك.
وقال زاهر خلال
تصريحاته في برنامج ملعب اون المذاع على فضائية اون تايم سبورت إن، في حديث كولر عن
كهربا صرح المدير الفني للأهلي أنه متشوق لعودة اللاعب وهو يخوض مرانه بشكل طبيعي خلال
الفترة الحالية.
وأضاف زاهر أن،
كولر صرح أن تطوير كهربا سيكون سريعاَ ولكن في حالة عودته بشكل رسمي مع فريق الأهلي.
وأكمل: كهربا لاعب
يمتلك مميزات قوية وعنده قدرة على التطور بشكل سريع وله في الملاعب تاريخ طويل وذلك
معروف للجميع.
وأعلن النادي الأهلي
عن نسر شهر أكتوبر عقب انطلاق مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز والتي حقق الفريق
الفوز في أول 3 جولات بها أمام الإسماعيلي والداخلية.
وكتب الأهلي عبر
الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:" نسر شهر أكتوبر هو .. جمهورنا
الغالي في أرجاء الوطن العربي بتواجدهم خلف فرق النادي في مختلف البطولات".
ويلتقى فريق الكرة
الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره فريق المقاولون العرب يوم
27 نوفمبر الجاري فى إطار منافسات ربع نهائى بطولة كأس مصر.