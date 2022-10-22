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«كهربا» يخوض مباراة السوبر ومرتضى منصور يهدد بالانسحاب.. إليكم التطورات

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كهربا ومرتضى
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السبت، 22-10-2022 03:04 م
أكد فرج عامر، البرلماني ورئيس نادي سموحة السابق، أن لاعب الأهلي محمود عبدالمنعم "كهربا" سيخوض مباراة السوبر مع فريقه في أبوظبي.
وكتب فرج عامر: "كهربا يستعد للسوبر المصري في أبو ظبي "
وكشف الإعلامي محمد شبانة، كواليس خناقة بين الرعاة على النادي الأهلي، ورعاية قميصه في الموسم الجاري.
وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، الرعاة بيتخانقوا على النادي الأهلي، بين الرعاة القدام والرعاة الجداد، وهناك رعاة للكأس الذي سيلعب من الموسم الماضي.

على الجانب الآخر واصل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، هجومه على الإعلامي يعقوب السعدي، مهددا بالانسحاب من لقاء السوبر المصري أمام الأهلي، المقرر يوم 28 أكتوبر الجاري بالإمارات.
وقال مرتضى منصور خلال ظهوره عبر قناة نادي الزمالك: "بحذر الشركة الراعية من الإعلامي يعقوب السعدي، هو غير محايد، لو يعقوب السعدي هو من قام بتقديم البرنامج الرئيسي للسوبر، الزمالك سينسحب والفريق سيظل بالقاهرة".
وتابع: "إبعد يايعقوب إبعد، مش هنروح للامارات في حالة وجودك لتغطية المباراة".
وأضاف، أن قناه الأهلي تتحدث يوميا عن الزمالك، مشيرا إلى أنه سيرد على ذلك لكشف الحقيقة للجمهور.
ويترقب عشاق كرة القدم المصرية، مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي، يوم 28 أكتوبر الجاري.
ومن المقرر أن تسافر بعثتي الأهلي والزمالك إلى الإمارات في الـ 25 من أكتوبر الجاري، لخوض السوبر المصري.
ويخوض الزمالك مباراة السوبر المصري، كونه بطل الدوري والكأس في الموسم الماضي.
 

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