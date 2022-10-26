رسميًا.. الموقف النهائي من مشاركة «كهربا» في مباراة السوبر

الأربعاء، 26-10-2022
12:15 م
يتسائل جمهور الأهلي عن موقف "كهربا
" لاعب الفريق الأول لكرة
القدم بالنادي الأهلي من المشاركة مع الفريق أمام الزمالك
في بطولة السوبر
المصري.
وشهدت البعثة المسافرة إلى الإمارات للنادي الأهلي عدم تواجد محمود
عبدالمنعم كهربا
، مما يعني أن اللاعب خارج مباراة القمة رسمياً.
ولم يدفع محمود كهربا
حتى الآن الغرامة لدى نادي الزمالك
، مما أبعده عن
الأهلي خلال المباريات السابقة في الدوري المصري.
ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الزمالك
، يوم الجمعة
القادم، في نهائي كأس السوبر
المصري، على ملعب هزاع بن زايد، في الإمارات.