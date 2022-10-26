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رسميًا.. الموقف النهائي من مشاركة «كهربا» في مباراة السوبر

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رسميًا.. الموقف النهائي من مشاركة «كهربا» في مباراة السوبر

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كهربا
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الأربعاء، 26-10-2022 12:15 م

يتسائل جمهور الأهلي عن موقف "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من المشاركة مع الفريق أمام الزمالك في بطولة السوبر المصري.

وشهدت البعثة المسافرة إلى الإمارات للنادي الأهلي عدم تواجد محمود عبدالمنعم كهربا، مما يعني أن اللاعب خارج مباراة القمة رسمياً.

ولم يدفع محمود كهربا حتى الآن الغرامة لدى نادي الزمالك، مما أبعده عن الأهلي خلال المباريات السابقة في الدوري المصري.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الزمالك، يوم الجمعة القادم، في نهائي كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد، في الإمارات.
 

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