بشأن مباراة السوبر.. الأهلي يرفض طلب الزمالك ويتقدم بشكوى لاتحاد الكرة

الأحد، 23-10-2022
09:22 ص
كشف فرج عامر
رئيس نادى سموحة السابق ، عن رفض النادى الاهلى
ارتداء نادي الزمالك
الزي الأزرق بالكامل خلال
مباراة السوبر
، في خطاب أرسله لاتحاد كرة
القدم .
وكتب فرج عامر
عبر حسابة الشخصى بموقع فيسبوك “ الاهلي يعلن رفضه ارتداء
نادي الزمالك
الزي الأزرق بالكامل خلال مباراة السوبر
، في خطاب ارسلة لاتحاد كرة
القدم ”.
و اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي تدريباته مساء امس استعدادًا لمباراة أسوان، التي تقام مساء
غد الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية في بطولة الدوري الممتاز.
وأدى الأهلي مرانه الختامي على ملعب التتش، وقبل انطلاق التدريبات عقد
مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب
الفنية والخططية.
وعقب المحاضرة خاض لاعبو الأهلي فقرة إحماء أعقبتها تدريبات الكرة، والتي
اشتملت على الجزء الخططي الذي يرغب الجهاز الفني في تنفيذه خلال مباراة أسوان.