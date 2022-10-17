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شوبير: «كولر» رفض حضور لاعبين التمرين ويطالب برحيلهما

elaosboa40931
كولر
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الإثنين، 17-10-2022 01:30 م

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن قرب رحيل محمد محمود وزياد طارق نجمي الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق يرفض حتى الآن عودة اللاعبين في المران الجماعي مشددا أن الثنائي تدربا أمس في الجيم.

وأضاف أن كولر مصرّ على تجاهل الثنائي، مشددا أن الجهاز الفني للفريق أخبر زياد طارق بإمكانية مجيئه للنادي ولكن أن يتدرب في الجيم فقط.

وتابع أن رحيل محمد محمود وزياد طارق بات مؤكدًا في شهر يناير المقبل مشددا أن الأفضل للثنائي المران مع فريق الشباب من أجل الحفاظ على مستواهم.
وتابع أن كولر يتابع خلال الفترة الحالية خليل رأفت وأحمد نبيل كوكا من أجل منحهما فرصة المشاركة في إحدى مباريات الفريق.

وعن عقود الرعاية، أكد شوبير أن الأهلي أعد الأمر تماما ويتبقى بعض الرتوش البسيطة وسيتم الإعلان رسميا عقب ذلك.

وشارك بيرسي تاو، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق بشكل كامل بعد انتهاء برنامجه التأهيلي خلال الفترة الماضية.

وانتظم «تاو» في المران الجماعي مع باقي اللاعبين وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته خلال الفترة الماضية.

 

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