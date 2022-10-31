الأهلي يتجه لإعارة حسين الشحات بعد خروجه من حسابات كولر

الإثنين، 31-10-2022
09:25 ص
أكد الإعلامي محمد فاروق أن النادي الأهلي يتجه لإعارة حسين الشحات
جناح
الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.
وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة
"تن" : " حسين الشحات
خرج بشكل كبير من حسابات السويسري مارسيل
كولر
المدير الفني للفريق في الأهلي خاصة بعد استبعاده من قائمة مباراة السوبر
أمام الزمالك بالإمارات وهو ما دفع النادي للتفكير في إعارته في يناير المقبل
والاستفادة مادياً قبل نهاية عقده".
وتابع:" حسين الشحات
مستاء من عدم مشاركته مع كولر
وخروجه من حسابات
كولر
خاصة في مباراة السوبر أمام الزمالك".
وكشف فاروق أن مسؤولو النادي الأهلي
استقروا على صرف مكافأة خاصة للاعبين بعد الفوز بلقب السوبر المصري على حساب
الزمالك بهدفين في دولة الإمارات.
واتفق النادي الأهلي مع اللاعبين والجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل
كولر
على منح كل لاعب والجهاز الفني 80 ألف جنيه بعد حصد لقب السوبر المصري أمام
الزمالك".
وتابع:"هناك وعد من مجلس الأهلي للاعبيه بمنح المزيد من المكافأت
المالية في الفترة المقبلة وذلك حال استمرار الفريق الأحمر فى الفوز بلقب الدورى
ولقب دورى أبطال إفريقيا".