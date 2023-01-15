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هل رونالدو سعيد بتواجده في السعودية؟.. مدرب ريال مدريد يُجيب

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رونالدو
Native
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الأحد، 15-01-2023 02:14 م

قال كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، إن كريستيانو رونالدو "سعيد ومتحمس"، بعد أن قرر خوض تجربة جديدة في المملكة العربية السعودية.

 

وانضمّ النجم البرتغالي إلى صفوف نادي النصر، بعقدٍ يمتد لموسمين حتى عام 2025.

 

وكان كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 37 عاماً، قد زار تدريبات "الميرنغي"، الجمعة، والتقى باللاعبين والكادر الفني بقيادة المدرب الإيطالي.

 

وتحدّث أنشيلوتي عن لقائه برونالدو، إذ قال خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة ريال مدريد وبرشلونة: "رأيتُ كريستيانو رونالدو أمس، إنه سعيد ومتحمس"، مُضيفاً: "يحب المكان والبلد (السعودية)، رأيتُ أنّه يؤدي أداءً جيداً حقاً، لديه الدوافع".

 

وأكد كارلو أنشيلوتي: "اعتقد أن رونالدو اتخذ القرار الصحيح".

 

ومن المتوقع أن يظهر النجم البرتغالي بقميص "العالمي" للمرة الأولى يوم 22 يناير.

 

ويلتقي "الميرنغي" مع غريمه برشلونة في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، المقامة في العاصمة السعودية الرياض، مساء الأحد، على أرض استاد الملك فهد الدولي.

 

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