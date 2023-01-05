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أهم مباريات اليوم.. الأهلي والزمالك وأول مشاركة لـ رونالدو مع النصر

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الاهلي والزمالك
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Teads
الخميس، 05-01-2023 10:24 ص

ينتظر عشاق الكرة، اليوم الخميس، العديد من المباريات سواء كانت محلية أو عربية وأوروبية أيضًا.

 

البداية من الدوري المصري وتحديدًا في الأسبوع الـ12، حيث يواجه الأهلي منافسه إنبي، في المقابل يلعب الزمالك ضد الداخلية.

 

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

 

وفي الدوري السعودي، ستتجه الأنظار نحو مباراة النصر مع الطائي في إطار منافسات الأسبوع الـ12، حيث من المتوقع أن يبدأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مشواره رفقة "العالمي" مساء اليوم.

 

مباراة أخرى ستكون منتظرة بين اتحاد جدة والذي يلعب بين صفوفه الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد ضد الهلال في قمة الجولة.

 

وفي الأسبوع الـ19 من منافسات الدوري الإنجليزي يلعب تشيلسي ضد مانشستر سيتي في قمة الجولة على ملعب "ستامفورد بريدج" بلندن.

 

 

- الدوري المصري:

 

إنبي × الأهلي.. الموعد 5 مساءً.. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 2.

 

الزمالك × الداخلية.. الموعد 7 مساءً.. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 1.

 

- الدوري الإنجليزي:

 

تشيلسي × مانشستر سيتي.. الموعد 10 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 1.

 

- الدوري السعودي:

 

النصر × الطائي.. الموعد 5 مساءً.. القناة الناقلة SSC1.

 

اتحاد جدة × الهلال.. الموعد 7:30 مساءً.. القناة الناقلة SSC1.

 

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