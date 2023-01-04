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أخطأ في اسم السعودية ونطق دولة أخرى.. زلة لسان لـ رونالدو في مؤتمر «النصر»

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رونالدو
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الأربعاء، 04-01-2023 02:03 م

 

 

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من المؤتمر الصحفي الأول للنجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو بعد انضمامه لنادي النصر السعودي وقوله إنه أتى إلى "جنوب أفريقيا".

 

وأبرز نشطاء "زلة لسان" رونالدو حيث قال: "ليس من السهل الفوز بأي مباراة في الوقت الحالي لأن الفرق باتت أكثر استعدادا وكرة القدم مختلفة وتطور كرة القدم مختلف وبالنسبة لي ليست نهاية مسيرتي للقدوم إلى جنوب افريقيا.."

 

وكان نادي النصر قد أقام حفلا لاستقبال رونالدو حضره آلاف المشجعين في مدرجات ملعب مرسول بارك، ورددوا الهتافات وحملوا صورا ولوحات تحمل عبارات باسم كريستيانو.

 

وسيلعب النجم البرتغالي البالغ من العمر 37 عاما مع النادي السعودي لمدة موسمين وحتى عام 2025، على أن يرتدي قميصا يحمل رقم 7.

 

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