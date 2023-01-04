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شاهد رد فعل رونالدو عندما فاجأه أحد حضور مؤتمر نادي النصر بكلمة «si»

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رونالدو
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الأربعاء، 04-01-2023 09:16 ص

 

وثق مقطع فيديو، ردة فعل البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر الجديد، بعدما قال له أحد الحاضرين في المؤتمر الصحفي si.

 

ورد رونالدو على صاحب الكلمة، بابتسامة ورفع الحاجب لأعلى، خلال المؤتمر الصحفي، حسبما أظهر مقطع الفيديو.

 

وتعتبر si هي الكلمة الشهيرة لرونالدو، وتعني «نعم17» باللغة العربية، ويقولها له الجمهور دائمًا عند نزوله أرضية الملعب.

 

ونظم نادي النصر حفلًا أمس لتقديم رونالدو بالأناشيد والأغاني النصراوية، وسط تصفيق متواصل من الجمهور، الذي حضر بالآلاف لمشاهدة اللاعب البرتغالي.
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