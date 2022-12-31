ماذا قال رونالدو بعد انضمامه رسميًا لنادي النصر السعودي؟

السبت، 31-12-2022
09:56 ص
علق
البرتغالي كريستيانو رونالدو
على انضمامه لصفوف فريق النصر
، وذلك بعد الإعلان قبل قليل
عن إتمام الصفقة بشكل رسمي.
وفي
تصريح نقله نادي النصر
عبر حسابه الرسمي على تويتر قال رونالدو
: متشوق لتجربة دوري
كرة قدم جديد في دولة مختلفة.
وأضاف
اللاعب البرتغالي قائلا: الرؤية التي يعمل بها نادي النصر
ملهمة جدًا متحمس للانضمام
لزملائي بالفريق لنقوم سويًا بمساعدة الفريق لتحقيق النجاحات.
فيما
وثق مقطع فيديو، احتفال عائلة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو
، بتوقيعه مع نادي
النصر
حتى عام 2025.
وظهر
في الفيديو، عائلة رونالدو
تبدي سعادتها بانضمام كريستيانو للنصر، كما بدوا يضحكون
ويتناولون مشروبهم المفضل.