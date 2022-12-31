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ماذا قال رونالدو بعد انضمامه رسميًا لنادي النصر السعودي؟

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رونالدو
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السبت، 31-12-2022 09:56 ص
علق البرتغالي كريستيانو رونالدو على انضمامه لصفوف فريق النصر، وذلك بعد الإعلان قبل قليل عن إتمام الصفقة بشكل رسمي.

وفي تصريح نقله نادي النصر عبر حسابه الرسمي على تويتر قال رونالدو: متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة.

وأضاف اللاعب البرتغالي قائلا: الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جدًا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق لنقوم سويًا بمساعدة الفريق لتحقيق النجاحات.
فيما وثق مقطع فيديو، احتفال عائلة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، بتوقيعه مع نادي النصر حتى عام 2025.
وظهر في الفيديو، عائلة رونالدو تبدي سعادتها بانضمام كريستيانو للنصر، كما بدوا يضحكون ويتناولون مشروبهم المفضل.
 

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