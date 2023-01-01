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مواصفات خيالية.. ماذا تعرف عن القصر الذي سيعيش فيه رونالدلو في الرياض

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رونالدو مع أسرته
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الأحد، 01-01-2023 12:05 م

 

 

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أنه من المرجح أن يعيش رونالدو وعائلته في أحد الأحياء المرموقة في الرياض، مثل المحمدية أو النخيل، حيث تتميز كلتا المنطقتين بقربهما من استاد النصر ، ويضمان عددًا كبيرًا من المجمعات ذات البوابات الراقية ، والتي تم بناؤها للمقيمين الغربيين.

 

ويتكون القصر الذي سيعيش فيه رونالدو من ثماني غرف نوم بسعر 55 مليون ريال سعودي (12.2 مليون جنيه إسترليني) والذي يتضمن مسبحًا بحجم أولمبي وبهو استقبال به شلال وثلاث فلل إضافية في أراضيه ويتضمن أماكن إقامة للخادمات والسائقين.

 

ويتميز الحيان بحمامات السباحة الخاصة بها ، ودور الحضانة ، والمتاجر ، والعيادات ، وصالات الألعاب الرياضية ، والمطاعم ، مما يعني أنه من الصعب على السكان المغادرة.

 

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