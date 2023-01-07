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شاهد لحظة مغادرة رونالدو المدرجات أثناء مباراة فريقه النصر السعودي

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رونالدو
Native
Teads
السبت، 07-01-2023 09:44 ص

وثق مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لحظة خروج اللاعب البرتغالي " كريستيانو رونالدو " لاعب فريق النصر السعودي ، من ملعب " مرسول بارك " قبل نهاية مباراة فريق النصر والطائي ، تحت حراسة أمنية مشددة لحمايته .

وأظهر الفيديو ، رونالدو وهو يخرج أثناء المباراة ، ويٌحيط به عدد من رجال الأمن لحمايته ، فيما تجمعت العشرات من الجماهير لتحيته .

وأبان الفيديو ، صياح الجماهير باسم رونالدو أثناء خروجه وسط الأمن حتى وصل إلى السيارة الخاصة بنقله .

وكان النصر حقق فوزا على نظيره الطائي، بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء أمس الجمعة، على ملعب "مرسول بارك"، ضمن المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي.
 

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