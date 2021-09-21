جنوب أفريقي أيضًا.. شوبير: الأهلي استقر على مدرب جديد

الثلاثاء، 21-09-2021
11:27 ص
كشف الإعلامي أحمد شوبير
نجم الأهلي والمنتخب السابق حقيقة تكليف النادي لـ
مراد فهمي بالتواصل مع الاتحاد الدولي لكره القدم “ الفيفا ” للسؤال عن حقيقة خصم
نقاط من الزمالك.
وأكد شوبير
في تصريحات عبر أثير “ اون سبورت اف ام ” أن الأهلي لم يقم باي
تحرك في هذا الشأن حيث أنه يستعد للموسم الجديد و مباراة طلائع الجيش اليوم.
وأضاف شوبير
أن الأهلي لن يتعاقد مع مدرب
عام مصري خلال الفترة القادمة حيث
أن الاعتماد يكون على سامي قمصان فقط ليكون المدرب
المساعد الأول لبيتسو موسيماني
المدير الفني للفريق.
وتابع أنه في حال تعاقد الأهلي مع مدرب
عام جديد سيكون جنوب افريقي وليس
مصري كما أشيع.
ويستضيف استاد برج العرب بالإسكندرية مباراة نهائي كأس السوبر المصري بين
الأهلي ومنافسه طلائع الجيش .
وتقام مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي ومنافسة طلائع الجيش اليوم في
تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة أون سبورت.
ويدخل الأهلي المباراة باعتباره بطل الدوري للعام الماضي، فيما يدخل طلائع
الجيش، المباراة، باعتباره وصيف بطولة كأس مصر بعد هزيمته في المباراة النهائية.