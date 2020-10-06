الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
توقيت مصر 16:35 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سقوط طائرة عسكرية في تونس

عروس القليوبية.. اعترفت له بالحقيقة الصادمة ثم قتلته أثناء نومه

بعد ضم «كارتيرون».. رئيس التعاون السعودي يقدم استقالته

صدمة لليفربول بعد إصابة شاكيري بكورونا

تسهيلات جديدة للتصالح في مخالفات البناء

ولي عهد الكويت الجديد يؤدي اليمين الدستورية الخميس

مفاجأة تقلب الموازين بواقعة وفاة عروسين الشرقية

أديب يكشف الحفلة الني أصيب فيها ترامب بكورونا

علامة تظهر في أظافر اليد تؤكد الإصابة بكورونا

حسم رحيل صالح جمعة عن الأهلي.. تعرف على القرار

هل تعاد مباراة سموحة والزمالك؟.. مصدر باتحاد الكرة يرد

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
 
الثلاثاء، 06-10-2020 03:29 م متابعات - الدويني فولي
شهدت الساعات القليلة الماضية حالة كبيرة من الجدل بشان إمكانية إعادة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أمام سموحة والتى أقيمت بينهما مساء أمس فى إطار لقاءات دور الـ 16 من منافسات كأس مصر .

وآثار مشاركة إمام عاشور لاعب وسط الزمالك فى المباراة حالة كبيرة من الجدل فى ظل وجود تسريبات بإيقافه من قبل اتحاد الكرة لمدة مباراة واحدة .

وفى هذا السياق أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن مشاركة إمام عاشور أمام الزمالك قانونى ولا يوجد به أى مشكلة مؤكدا أن العقوبات لم تعلن بشكل رسمي حتى هذه اللحظة .

وأضاف أن العقوبات يتم تنفيذيها والأخذ بها بمجرد الإعلان عنها بشكل رسمي وإخطار الأندية بها فى خطابات رسمية مشيرا إلى أنه لا توجد مشكلة على الإطلاق فى مشاركة إمام عاشور مع الزمالك وكل ما يثار عن إمكانية إعادة المباراة لا أساس له من الصحة .

وكانت تسريبات خرجت أمس أشارت إلى وجود استقرار لجنة الانضباط باتحاد الكرة على إيقاف فرجانى ساسي لاعب الزمالك لمدة 6 مباريات بسبب تعديه بالألفاظ وخطف سماعة الحكم أمين عمر بجانب إيقاف إمام عاشور مباراة واحدة بسبب ما بدر منه عقب نهاية مباراة الزمالك والمصري فى الدوري الممتاز .

يذكر أن الزمالك نجح أمس فى تحقيق الفوز على سموحة بهدفين مقابل هدف وتأهل الزمالك إلى مباريات دور الـ 8 من منافسات الكأس .
 

إقرأ ايضا

ليفربول

صدمة لليفربول بعد إصابة شاكيري بكورونا

كارتيرون

بعد ضم «كارتيرون».. رئيس التعاون السعودي يقدم استقالته

1348952018_11_11_11_28

حسم رحيل صالح جمعة عن الأهلي.. تعرف على القرار

أخبار متعلقة

الزمالك

سموحة يتقدم بشكوى لاتحاد الكرة ضد الزمالك بسبب إمام عاشور

حكم

أسماء حكام مباراة الزمالك وسموحة بالكأس

مرتضى منصور

رئيس الزمالك يكشف موعد وصول المدرب الجديد "باتشيكو"

الزمالك وأسوان

بعد الفوز على الزمالك.. أسوان يهدي الأهلي لقب الدوري المصري

الزمالك والإنتاج الحربي

الزمالك يتمسك بالمركز الثاني بعد فوزه على الإنتاج الحربي

الزمالك

تعادل مثير بين الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز