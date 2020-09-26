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رئيس الزمالك يكشف موعد وصول المدرب الجديد "باتشيكو"

مرتضى منصور
مرتضى منصور
السبت، 26-09-2020 12:08 ص المصريون ـ متابعات
أكد المستشار مرتضى منصور، أن إدارة النادي الزمالك طلبت تأجيل مواجهة فريق الكرة أمام سموحة بكأس مصر، مشيرا إلى أن الفريق أصبح لديه مستشفى وليس فريق كرة بسبب كثرة الإصابات، مشيرًا خلال اجتماعه مع اللاعبين في الساعات الماضية أن من يردد أن الوضع الطبيعي في أوروبا خوض لقاء كل 3 أيام فهو مخطئ لأن الوضع في أوروبا بشكل عام مختلف عن مصر.
وأشار رئيس الزمالك، إلى أن ضغط المباريات تسبب في إصابة عدد كبير من اللاعبين بداية من محمد عبد الشافي وحازم إمام وشيكابالا وغيرهم، وأصبح لدى الفريق مستشفى، لذا طالبنا بتأجيل مباراة سموحة، مشددًا على أن اللقاء لا داعي لخوضه في هذا التوقيت من الأساس.
واختتم مرتضى منصور، بأن البرتغالي باتشيكو المدير الفني الجديد للزمالك، سيصل القاهرة غدًا، وهناك بعض اللاعبين داخل الفريق سبق وتعاملوا معه مما سيعود بالنفع على الفريق.
 

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