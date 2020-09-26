السبت، 26-09-2020
12:08 ص
المصريون ـ متابعات
أكد المستشار مرتضى منصور
، أن إدارة النادي الزمالك
طلبت تأجيل مواجهة فريق الكرة أمام سموحة
بكأس مصر، مشيرا إلى أن الفريق أصبح لديه مستشفى وليس فريق كرة بسبب كثرة الإصابات، مشيرًا خلال اجتماعه مع اللاعبين في الساعات الماضية أن من يردد أن الوضع الطبيعي في أوروبا خوض لقاء كل 3 أيام فهو مخطئ لأن الوضع في أوروبا بشكل عام مختلف عن مصر.
وأشار رئيس الزمالك
، إلى أن ضغط المباريات تسبب في إصابة عدد كبير من اللاعبين بداية من محمد عبد الشافي وحازم إمام وشيكابالا وغيرهم، وأصبح لدى الفريق مستشفى، لذا طالبنا بتأجيل مباراة سموحة
، مشددًا على أن اللقاء لا داعي لخوضه في هذا التوقيت من الأساس.
واختتم مرتضى منصور
، بأن البرتغالي باتشيكو
المدير الفني الجديد للزمالك، سيصل القاهرة غدًا، وهناك بعض اللاعبين داخل الفريق سبق وتعاملوا معه مما سيعود بالنفع على الفريق.