"هدفع الغرامة عشان تجيبوا عيش وحلاوة للشحات".. رد صادم من محمد الشيبي





كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير، عن رد فعل المغربي محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز، بعد قرار اتحاد الكرة بإيقافه 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه.

وكتب الدردير عبر حسابه علي فيسبوك “الشيبي يرد : أول حاجه عقوبة الايقاف مش هتتنفذ لان ده اخر موسم لیا ف مصر وهنتقل لنادي خليجي .. تاني حاجه انا هدفعلكم الغرامة 100 الف عشان تجيبوا بها عيش وحلاوة للشحات”.

الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ

وكانت المحكمة المدنية قد أصدرت حكما ضد حسين الشحات جناح أيسر فريق النادي الأهلي بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100 ألف جنيه ، وذلك بسبب تعديه على محمد الشيبي لاعب بيراميدز في مباراة الفريقين في الموسم الماضي.