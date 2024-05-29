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حسين الشحات يرد على عرض شيكابالا للتدخل وحل أزمته مع "الشيبي"

حسين الشحات يرد على عرض شيكابالا للتدخل وحل أزمته مع "الشيبي"

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الأربعاء، 29-05-2024 09:24 ص

ردَّ حسين الشحات، لاعب الأهلي، على عرض محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الزمالك، التوّسط لحل مشكلة الأول مع حسين الشيبي، نجم بيراميدز.

وكان محمد الشيبي قد لجأ إلى القضاء المدني ضد حسين الشحات، على شاكلة الأزمة التي حدثت بين الثنائي خلال مباراة الأهلي وبيراميدز.

 

حسين الشحات يرد على شيكابالا

وعرض شيكابالا خلال تصريحاته في برنامج الكورة مع فايق المذاع عبر قناة "MBC Masr 2"، التدخل لحل مشكلة حسين الشحات مع نظيره محمد الشيبي.

وقال شيكابالا في تصريحاته: "مستعد للتدخل من أجل حل أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي لإنهاء ما حدث، وبعت للشيبي رسالة اعتذار بالنيابة عن لاعبي مصر".

وأضاف: "ما حدث نرفزة ملعب، أنا مستعد للتدخل لحل الأزمة التي حدثت، ولو قبل الشيبي أذهب إليه وأعتذر له بدلًا من حسين الشحات سأقوم بذلك".

تعليق الشحات

وردَّ حسين الشحات على عرض شيكابالا عبر رسالة لبرنامج "الكورة مع فايق" التوسط لحل الأزمة، قائلًا: "شكرًا على اللي بتعمله، وأنت على رأسي من فوق".

سر استبعاد نجم الأهلي من معسكر المنتخب

استبعد العميد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، حسين الشحات من معسكر المنتخب الوطني الأول، الذي يستعد بمعسكر مغلق لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

حسين الشحات

ووصف شريف عبد الفضيل نجم النادي الأهلي السابق، فإن استبعاد حسين الشحات من قائمة منتخب مصر لخوض المبارتين بالأمر الغريب جداً، خاصة أن اللاعب تألق في الصفوف الحمراء وشارك بشكل مستمر على الصعيد الأساسي محلياً وإفريقياً.

وأوضح عبد الفضيل في تصريحاته عبر أثير “أون سبورت إف إم”، أن ادعاء حسين الشحات الإصابة في المعسكر السابق، قد يكون السبب الرئيسي في عدم اختياره في قائمة المنتخب هذه المرة.

وعاود نجم الأهلي مرة أخرى الحديث عن كون الشحات أهم العناصر مع النادي الأهلي، وأنه يحرز المزيد من الأهداف، ويقدم أداءً فنياً عالياً الجودة، وأن مستواه يتطور يوماً بعد الآخر إلى أن وصل لدرجة عدم الاستغناء عن تواجده أساسياً مع النادي الأهلي مؤخراً.

واستبعد حسام حسن عددًا من الأسماء المدوية من قائمة المنتخب الوطني التي سوف تخوض المبارتين، وذلك على خلفية العديد من وجهات النظر الفنية التي تداولها المدير الفني مع أعضاء الجهاز الفني.

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