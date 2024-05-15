الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الترجي في نهائي أفريقيا





كشف الإعلامي أمير هشام تفاصيل نارية بشأن نجم الأهلي عمرو السوليه، عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب أمير هشام : عمرو السوليه سيكون خارج حسابات نهائي إفريقيا ذهابًا وفرصه تكاد تكون معدومة في اللحاق بالإياب، وعبدالقادر يغيب عن الذهاب ولديه أمل 10% في اللحاق بمباراة العودة.

موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا

ويتطلع عشاق الكرة المصرية للقاء الذهاب بين الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامته في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة يوم السبت المقبل، على ملعب رادس.

وستكون مباراة الإياب يوم السبت 25 مايو في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

سيتم بث مباراة الأهلي والترجي التونسي في الذهاب من نهائي دوري أبطال أفريقيا على قنوات "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.