"كعبه عالي على أي فريق".. تعليق مفاجئ من عمرو أديب على فوز الأهي ببطولة افريقيا





علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، قائلا: "هنيئا للأهلي وجمهوره".

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "مصر سعيدة باللقب الإفريقي الكبير، الأهلي جبر خواطر المصريين وأسعد الملايين في الداخل والخارج".

وأضاف: "الأهلي مبيخسرش، مينفعش الأهلي يخسر.. الأهلي كمل دستة الجاتوه"، متابعا: "وشي حلو على الأهلي حتى أمام الزمالك، نادي البطولات كعبه عالي على أي فريق".

وأشار: "اللاعيبة كلهم أبطال ومعلمين، على مدى 100 عام سحر الفانلة الحمراء يقوم بدوره، استطاع الأهلي أن ينجح في اقتناص اللقب الكبير".