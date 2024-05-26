"كعبه عالي على أي فريق".. تعليق مفاجئ من عمرو أديب على فوز الأهي ببطولة افريقيا

علق الإعلامي
عمرو أديب، على فوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، قائلا: "هنيئا
للأهلي وجمهوره".
وقال أديب، خلال
تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي
مصر"،: "مصر سعيدة باللقب الإفريقي الكبير، الأهلي جبر خواطر المصريين
وأسعد الملايين في الداخل والخارج".
وأضاف:
"الأهلي مبيخسرش، مينفعش الأهلي يخسر..
الأهلي كمل دستة الجاتوه"، متابعا: "وشي حلو على الأهلي حتى أمام
الزمالك، نادي البطولات كعبه عالي على أي فريق".
وأشار:
"اللاعيبة كلهم أبطال ومعلمين، على مدى 100 عام سحر الفانلة الحمراء يقوم
بدوره، استطاع الأهلي أن ينجح في اقتناص اللقب الكبير".