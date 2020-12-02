الأربعاء 02 ديسمبر 2020
توقيت مصر 18:28 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بشرى.. 20 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر

فنانة شهيرة تعلن الاعتزال بشكل مفاجئ: أشعر بالسعادة بعيدًا عن الشاشة

شاهد.. ضباب يغطي سماء السعودية

القبض على رجل الأعمال صفوان ثابت مالك «جهينة»

رونالد يكشف السبب وراء ارتداء " مارادونا " ساعتين

200 مليون جرعة لقاح مجانا للمواطنين في هذه الدولة

حارب " السكر " بهذه الفاكهة المهملة

تعليق ناري من أشرف بن شرقي على تصريحات ميدو: «فاسق»

ارتفاع صادم في درجة الحرارة.. إصابة أحمد فتحي بكورونا وهذه تفاصيل حالته

اختبار طبي لمصابي الأهلي بكورونا قبل نهائي الكأس

ADS
 

نهائي الكأس بين الأهلي وطلائع الجيش بدون جمهور

الأهلي
الاهلي
 
الأربعاء، 02-12-2020 05:10 م أحمد سالم
يستمر غياب الجمهور عن المدرجات في نهائي كأس مصر المرتقب بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 5 ديسمبر الحالي في ظل إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

وتجاهل اتحاد الكرة مناقشة إمكانية حضور الجماهير في نهائي كأس مصر، بعدما أعلن مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات، خلال المؤتمر الصحفي مطلع الأسبوع الحالي إقامة جميع المباريات بدون جماهير حتى إشعار آخر.

وتأهل فريق النادي الأهلي إلى نهائي كأس مصر بالفوز على الاتحاد السكندري بهدفين لهدف على ملعب السويس الجديد، فيما تأهل طلائع الجيش على حساب الزمالك بالفوز 3-1 على ستاد الجيش ببرج العرب.
 

إقرأ ايضا

كاف

تطور جديد من الاتحاد الإفريقي بشأن مكان إقامة السوبر الإفريقي

ليفربول

ليفربول يبدأ تسويق تذاكر مبارياته تمهيدًا لعودة الجمهور

رونالدو

صدمة لميسي وصلاح.. رونالدو يكسب جائزة القدم الذهبية

أخبار متعلقة

رونالدو

صدمة لميسي وصلاح.. رونالدو يكسب جائزة القدم الذهبية

الزمالك وطلائع الجيش

بث مباشر.. مباراة الزمالك وطلائع الجيش في كأس مصر

الزمالك

الزمالك يفاجئ الأهلي بهذا التشكيل في نهائي القرن

الزمالك

الزمالك يفوز بصعوبة على نادي مصر ويتأهل لنصف نهائي الكأس

الأهلي

الأهلي يتأهل لنصف نهائي كأس مصر بالفوز على أبو قير للأسمدة

كورونا السعودية

إشبيلية الإسباني يعلن إصابة حارسه المغربي بكورونا