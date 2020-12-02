نهائي الكأس بين الأهلي وطلائع الجيش بدون جمهور

الأربعاء، 02-12-2020
05:10 م
أحمد سالم
يستمر غياب الجمهور عن المدرجات في نهائي كأس مصر
المرتقب بين الأهلي وطلائع الجيش
يوم 5 ديسمبر الحالي في ظل إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.
وتجاهل اتحاد الكرة مناقشة إمكانية حضور الجماهير في نهائي كأس مصر
، بعدما أعلن مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات، خلال المؤتمر الصحفي مطلع الأسبوع الحالي إقامة جميع المباريات بدون جماهير حتى إشعار آخر.
وتأهل فريق النادي الأهلي إلى نهائي كأس مصر
بالفوز على الاتحاد السكندري بهدفين لهدف على ملعب السويس الجديد، فيما تأهل طلائع الجيش على حساب الزمالك بالفوز 3-1 على ستاد الجيش ببرج العرب.