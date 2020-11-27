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الزمالك يفاجئ الأهلي بهذا التشكيل في نهائي القرن

الزمالك
الزمالك
 
الجمعة، 27-11-2020 08:20 م أحمد سالم
أعلن البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، تشكيل فريقه لنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي والمقرر انطلاقه في تمام التاسعة مساءً على ستاد القاهرة.

ودفع باتشيكو بإسلام جابر في مركز الظهير الأيسر، ومحمود شيكابالا في مركز صانع الألعاب، ومحمد عبدالغني قلب دفاع، ليعوض غياب الثلاثي المصاب بفيروس كورونا عبدالله جمعة، ويوسف أوباما، ومحمود حمدي الونش.

ويبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: أحمد عيد، ومحمود علاء، ومحمد عبدالغني، وإسلام جابر

الوسط: طارق حامد، وفرجاني ساسي

وسط الهجوم: أحمد سيد زيزو، ومحمود عبدالرازق شيكابالا، وأشرف بنشرقي

الهجوم: مصطفى محمد

ويسعى الزمالك للتتويج ببطولة دوري الأبطال السادسة في تاريخه، بعدما توج بـ5 بطولات سابقة أعوام 1984، 1986، 1993، 1996، 2002.
 

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