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إشبيلية الإسباني يعلن إصابة حارسه المغربي بكورونا

كورونا السعودية
كورونا
 
السبت، 21-11-2020 05:36 م أحمد سالم
أعلن نادي إشبيلية الإسباني، اليوم السبت، عن إصابة المغربي ياسين بونو حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأندلسي ، بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

ونشر نادي إشبيلية بيانًا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت منذ قليل، جاء فيه:" خضع حارس المرمى المغربي الدولي ياسين بونو  لفحوصات فور عودته للفريق وبمجرد معرفة إصابته تم عزله وعدم مخالطته الفريق.

وجاءت نتيجة اختبارات PCR للكشف عن كوفيد -19 الذي خضع لها المغربي ياسين بونو حارس مرمى الفريق، بعد عودته إلى إشبيلية الخميس الماضي وذلك بعد عودته من معسكر المنتخب."

وأضاف:" تم إجراء اختبار جديد يوم الجمعة وأكد الإيجابية لاختبار covid-19. ولم يشارك اللاعب في أي تدريب منذ عودته من المنتخب ويبقى معزولا في منزله ,. لا تظهر أعراض على بونو ويعمل بمفرده في انتظار أن يتمكن من العودة إلى زملائه بمجرد انتهاء الحجر الصحي الإلزامي وتأكيد تغلبه على المرض.
 

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