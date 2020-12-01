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بث مباشر.. مباراة الزمالك وطلائع الجيش في كأس مصر

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بث مباشر.. مباراة الزمالك وطلائع الجيش في كأس مصر

الزمالك وطلائع الجيش
الزمالك وطلائع الجيش
 
الثلاثاء، 01-12-2020 04:07 م أحمد سالم
يقدم موقع المصريون بث مباشر لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر لكرة القدم.

شاهد البث من هنا
 

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