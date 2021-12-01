ننشر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ولبنان في كأس العرب

الأربعاء، 01-12-2021
11:49 ص
يلتقي منتخب مصر
الأول لكرة القدم مع نظيره لبنان
اليوم في الجولة الأولي
من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب .
ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة بين مصر ولبنان
في تمام الساعة الثالثة
عصرا بتوقيت القاهرة وسيتم إذاعتها عبر قناة بي إن سبورت المفتوحة 1 ، ويعد تردد بي إن سبورت 1 HD المفتوحة تردد
11013 - أفقي 27500 - 3/4.
واستقر كيروش على الاعتماد على محمد الشناوي في مركز حراسة المرمى، نتيجة
المستويات المميزة التي يقدمها فى الفترة الأخيرة ، وأمامه الرباعي الدفاعي أكرم
توفيق وأحمد حجازي ومحمود الونش وأحمد أبو الفتوح ، وفي الوسط حمدي فتحي وعمرو
السولية ومحمد مجدى أفشة خلف الثلاثي
الهجومي ، مصطفى فتحي أو " زيزو " ومحمد شريف ومروان حمدي أو "
أحمد رفعت " .
وتضم قائمة منتخب مصر
في كأس العرب 23 لاعبا وهم :حراسة المرمى :
محمد الشناوي و محمد صبحي ومحمود جاد ،خط الدفاع :أكرم توفيق و أحمد فتوح
ومحمود الونش وأحمد حجازي وأيمن أشرف وأحمد ياسين ومحمد عبدالمنعم و مروان داود ، خط الوسط : حمدى فتحى وعمرو السولية و مهند لاشين و عمر
كمال عبدالواحد و أحمد رفعت ومجدى أفشة و أحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ،خط الهجوم
: محمد شريف ومروان حمدى وأسامة فيصل وحسين فيصل.