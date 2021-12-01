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ننشر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ولبنان في كأس العرب

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الأربعاء، 01-12-2021 11:49 ص

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم مع نظيره لبنان اليوم في الجولة الأولي من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب .
ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة بين مصر ولبنان في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة وسيتم إذاعتها عبر قناة بي إن سبورت المفتوحة 1 ،  ويعد تردد بي إن سبورت 1 HD المفتوحة  تردد 11013 - أفقي 27500 - 3/4.
واستقر كيروش على الاعتماد على محمد الشناوي في مركز حراسة المرمى، نتيجة المستويات المميزة التي يقدمها فى الفترة الأخيرة ، وأمامه الرباعي الدفاعي أكرم توفيق وأحمد حجازي ومحمود الونش وأحمد أبو الفتوح ، وفي الوسط حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة  خلف الثلاثي الهجومي ، مصطفى فتحي أو " زيزو " ومحمد شريف ومروان حمدي أو " أحمد رفعت " .
وتضم قائمة منتخب مصر في كأس العرب 23 لاعبا وهم :حراسة المرمى :
محمد الشناوي و محمد صبحي ومحمود جاد ،خط الدفاع :أكرم توفيق و أحمد فتوح ومحمود الونش وأحمد حجازي وأيمن أشرف  وأحمد ياسين ومحمد عبدالمنعم و مروان داود ، خط الوسط :  حمدى فتحى  وعمرو السولية و مهند لاشين  و عمر كمال عبدالواحد و أحمد رفعت ومجدى أفشة و أحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ،خط الهجوم :  محمد شريف  ومروان حمدى  وأسامة فيصل  وحسين فيصل.
 

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