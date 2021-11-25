إعلامي شهير: طارق حامد خرج من حسابات «كيروش» بسبب ما فعله

الخميس، 25-11-2021
12:54 م
كشف الإعلامي أحمد شوبير، سر خروج طارق حامد
لاعب وسط فريق الزمالك، من
حسابات البرتغالي كارلوس كيروش
المدير الفني لمنتخب مصر
.
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: "طارق حامد
لا خلاف على
مستواه، رغم استبعاد
ه من قائمة منتخب مصر
مؤخرا".
وتابع شوبير: "عندما سألت عن سبب استبعاد طارق حامد
لم أرى إجابة، لكن
حسب ما سمعت أن طارق حامد
قلب وشه، وهذا تسبب في غضب كيروش
".
وتابع: "أرى أن استبعاد
أي لاعب بسبب هذه الأمور، أمر مبالغ فيه".
يذكر أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش
، أعلن مؤخرا قائمة اللاعبين النهائية المشاركين في بطولة
كأس العرب المقرر اقامتها بالدوحة خلال الفترة من 30 نوفمبر الحالي وحتى 18 ديسمبر
المقبل.