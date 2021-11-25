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إعلامي شهير: طارق حامد خرج من حسابات «كيروش» بسبب ما فعله

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طارق حامد
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الخميس، 25-11-2021 12:54 م

كشف الإعلامي أحمد شوبير، سر خروج طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك، من حسابات البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر.
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: "طارق حامد لا خلاف على مستواه، رغم  استبعاده من قائمة منتخب مصر مؤخرا".
وتابع شوبير: "عندما سألت عن سبب استبعاد طارق حامد لم أرى إجابة، لكن حسب ما سمعت أن طارق حامد قلب وشه، وهذا تسبب في غضب كيروش".
وتابع: "أرى أن استبعاد أي لاعب بسبب هذه الأمور، أمر مبالغ فيه".
يذكر أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش، أعلن مؤخرا  قائمة اللاعبين النهائية المشاركين في بطولة كأس العرب المقرر اقامتها بالدوحة خلال الفترة من 30 نوفمبر الحالي وحتى 18 ديسمبر المقبل.
 

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