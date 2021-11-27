أول تعليق من «كيروش» على إنهاء مسيرته مع المنتخب لتدريب مانشستر يونايتد

السبت، 27-11-2021
02:31 م
كشف البرتغالى
كارلوس كيروش
حقيقة تلقيه عرضاً لتدريب مانشستر يونايتد
الإنجليزى، بعد إقالة أولي
سولسكاير من تدريب الشياطين الحمر.
وقال كيروش
في
تصريحات صحفية: «أنا هنا من أجل الحديث عن منتخب مصر
فقط، وعن مصلحة المنتخب، وليس
الحديث عن شيء آخر».
وأضاف البرتغالى
كارلوس كيروش
خلال المؤتمر الصحفى اليوم، أن بطولة كأس العرب بطولة تحضيرية لاكتشاف
وجوه جديدة، ولكن هذا لا يمنعه من المنافسة على البطولة، ولكن هناك أولويات له مع المنتخب
وهو التأهل لكأس العالم 2022 بقطر والفوز بالمباراة الفاصلة التى لم يتحدد طرفها الثانى
بعد.
وأكد كيروش
على
أهمية البطولة بالنسبة لمصر وأنه يلعب للفوز بها، ولكنه يهدف لاكتساب لاعبين جدد من
المنضمين للمنتخب.
كما تساءل كارلوش كيروش
، كيف أن مصر تتأهل 3 مرات فقط لبطولة
كأس العالم، مطالبا الجماهير المصرية بأن يكفوا عن الحديث عن التاريخ.
وقال كيروش
، بشأن استعدادات المنتخب للفترة المقبلة:
"عندما يتم وضع في نفس الموسم كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية، بالتأكيد سيكون
الأهم هو كأس العالم".
وأضاف: "بالطبع أنا مثلكم أريد الاثنين، لهذا أنا هنا،
لكن كأس العالم هو الحلم الذي يسعى له الجميع".
وتابع: "كفى حديثاً عن الماضي وتتويج مصر بأمم أفريقيا
7 مرات آخرها منذ 10 سنوات، لن نفوز بالتاريخ والحضارة، مصر يجب أن تستعد بشكل قوي
وتكون الأفضل بين المنتخبات للتأهل لكأس العالم، يجب أن نعمل فقط، هيا بنا نعمل ونستعد
لشهر مارس".
وأشار إلى أن "السنغال ونيجيريا والجزائر على سبيل المثال
ذهبوا لكأس العالم أكثر من مصر، هذا هو الواقع"، متسائلا: "كيف لمصر أن تتأهل
للمونديال 3 مرات فقط؟".