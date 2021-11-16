مفاجأة في تشكيل منتخب مصر أمام الجابون

الثلاثاء، 16-11-2021
11:44 ص
كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن التشكيل المتوقع
لمنتخب مصر بمواجهة الجابون
في التصفيات النهائية المؤهله لكأس العالم قطر ٢٠٢٢.
وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير “ اون سبورت اف ام ” أن كارلوس كيروش
المدير الفني للمنتخب سيضطر لإراحه النني ومصطفي محمد وسيكتفي بوجدهما على دكة
البدلاء خوفا من الإصابة أو الانذار.
وأضاف أن التشكيل المتوقع هو محمد الشناوي، احمد فتحي، أحمد حجازي، الونش،
ايمن اشرف، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد شريف، محمد مجدي أفشه، مروان حمدي ومحمد
صلاح.
وتابع أن هناك العديد من اللاعبين بحاجة لفرصة داخل المنتخب مثل إمام عاشور.
وعن انضمام كناريا نجم سموحه للمنتخب، أكد أنه لاعب مميز ويمتلك امكانيات
رائعة لكن رد فعل الإعلام عقب ضمه مثير للدهشة.