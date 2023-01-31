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نزلها الآن.. تردد 9 قنوات ناقلة لمبارايات الأهلي في كأس العالم للأندية

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الأهلي
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الثلاثاء، 31-01-2023 09:27 ص

تنطلق بطولة كأس العالم للأندية بشكل رسمي يوم غد الأربعاء 1 فبراير من مدينة طنجة في المغرب، بمباراة الدور التمهيدي بين النادي الأهلي ونادي أوكاند سيتي النيوزيلندي.

 

ويشارك النادي الأهلي في البطولة باعتباره وصيفًا لبطل دوري أبطال إفريقيا الوداد المغربي، المستضيف للبطولة هذا العام، بينما يشارك نادي أوكلاند سيتي باعتباره بطلًا لأوقيانوسيا.

 

مشوار الأهلي نحو اللقب

إذا فاز الأهلي في المباراة الأولى سيلتقي فريق سوندرز الأمريكي بطل أمريكا الشمالية.

 

وفي حال فوز النادي الأهلي سيلعب في المربع الذهبي الذي سيكتمل بوجود الأهلي وأحد الأندية ( الهلال السعودي أو الوداد المغربي ) بالإضافة إلى ريال مدريد وفلامنجو البرازيلي.

 

وقد تكون الفرصة سانحة أمام الأهلي لملاقاة ريال مدريد في نهائي البطولة وهو السيناريو الذي يتمناه الأهلاوية.

 

تردد القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية

وتنقل 9 قنوات البث المباشر لمباريات كأس العالم للأندية، والتي تشارك فيها 3 فرق عربية هي الهلال السعودي والوداد المغربي والأهلي المصري.

 

1- أبرز هذه القنوات، قناة ssc السعودية، على تردد 12418 ، معامل تصحيح الخطأ: 3/4  الاستقطاب: أفقي، لكنها ستنقل على الباقة المشفرة للقناة

 

2 - المغربيه 2 الأرضية

 

3- قناة المغربية الرياضية TNT 2023 على النايل سات تردد 11157 و تردد 11476 عمودي معدل الترميز 27500.

 

4 - قناة Sport 4 HD تردد 10972 V معدل الترميز 30000

 

5 - قناة Sport 4 تردد 11030 V معدل ترميز 27500

 

6- قناة TVP Sport HD تردد 11449 H معدل الترميز27500

 

7 - قناة 20 MEdia Set HD تردد 11432 V معدل ترميز29900

 

8 - قناة Tipik تردد 10892 H معدل ترميز 27500

 

قناة Orf Sport + تردد 11244 H معدل الترميز 22000

 

تاريخ مشاركات الأهلي في البطولة

 

شارك النَّادي الأهلي المِصري في كأس العالم للأندية 7 مرات، وهذه الثامنة ليصبح ثاني أكثر الأندية مشاركة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي الذي شارك 10 مرات.

 

ولعب الأهلي في البطولة 18 مباراة ليصبح النادي الاكثر خوضًا للمباريات في البطولة، ووصل الى نصف النهائي 4 مرات حقق منها 3 برونزيات، ليصبح الإنجاز الأفضل لنادي عربي وإفريقي بالبطولة.

 

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