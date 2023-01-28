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بالأسماء.. الأهلي يستبعد 7 لاعبين من المشاركة في كأس العالم للأندية

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الأهلي
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السبت، 28-01-2023 10:21 ص
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن اللاعبين الغائبين عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المقرر مشاركتها في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال شوبير خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورتس ١ في برنامجه ملعب اون، إن الأهلي سيخوض مرانه في تمام العاشرة صباح اليوم، ومن بعدها سيقرر المدير الفني مارسيل كولر القائمة النهائية التي سيتم اعلانها للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف شوبير أن يوجد أسماء مؤكد تواجدها في القائمة وهم:

محمد الشناوي
علي لطفي
علي معلول
محمود متولي
عمرو السولية
حمدي فتحي
خالد عبد الفتاح
محمد هاني
محمد عبد المنعم
احمد عبد القادر
كهربا
حسين الشحات
شادي حسين
برونو سافيو
اليو ديانج
محمد مجدي افشة
محمد فخري
محمد شريف
طاهر محمد طاهر

المستبعدين من القائمة
رامي ربيعة
ايمن اشرف
كريستو
بيرسي تاو
مصطفى شوبير
اكرم توفيق
كريم فؤاد
 

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