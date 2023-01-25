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موعد مباراة الأهلي وأوكلاند سيتى في كأس العالم للأندية

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الأهلي
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الأربعاء، 25-01-2023 11:01 ص
يستعد النادي الأهلي للمشاركة بكأس العالم للأندية التى تستضيفها المغرب مطلع شهر فبراير المقبل.
وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا موعد مباراة الأهلي وأوكلاند سيتى بالدور الأول لبطولة كأس العالم للأندية بالمغرب 2023.

وأعلن الفيفا إقامة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي يوم 1 فبراير فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد طنجة.

الأهلي والبنك الأهلي
وفاز الأهلي على نظيره البنك الأهلي بهدف نظيف سجله محمد شريف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وفي الدقيقة 31، أحرز محمد شريف لاعب الأهلي، الهدف الأول في شباك البنك الأهلي، بعد اختراق من الجبهة اليسرى وتسديدة تصدى لها محمد أبو جبل، لترتد إلى شريف الذي تابعها ليودعها الشباك.
 

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