الخطيب يتخذ قرارًا مفاجئًا في الأهلي.. تفاصيل

الخميس، 26-01-2023
12:19 م
استقر محمود الخطيب
رئيس النادي الأهلي علي تعديل موعد السفر
الي المغرب وتقديمه لمدة 24 ساعة ليكون السبت المقبل بدلاً من الأحد .
وعقد مارسيل كولر
المدير الفني اجتماعاً أمس مع معاونيه شهد عرض ومناقشة العديد من الأمور حتي تم الاستقرار
علي السفر مبكراً إلي المغرب للتعود علي الأجواء والدخول في معسكر مغلق قبل مواجهة
أوكلاند سيتي في الدور التمهيدي لكأس العالم للاندية يوم 1 فبراير.
كما ناقش كولر مع معاونية القائمة النهائية التي سيتم إرسالها
للاتحاد الدولي لكرة القدم قبل يوم الاثنين المقبل للمشاركة في البطولة وتضمن 23 لاعب
فقط.
وينتظر كولر الموقف النهائي من المفاوضات التي يجريها أمير
توفيق مدير التعاقدات والتسويق للتعاقد مع مهاجم جديد حيث يسابق الزمن وإن كان قد توصل
لاتفاق واللاعب في طريقة للقاهرة للخضوع للكشف الطبي والإعلان الرسمي عن الصفقة .
وكان الجهاز الفني قد قام بتسجيل 26 لاعبا في القائمة الأولي
التي تم إرسالها للفيفا يوم 13 يناير بينهم الثلاثي الجديد خالد عبدالفتاح وكريستو
ومروان عطية وكذلك محمود كهربا ، ويحق للاهلي إضافة أي صفقة جديدة يتعاقد معها حتي
يوم 30 يناير الجاري.