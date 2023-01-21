ضربة للأهلي.. إصابة نجم الفريق قبل ساعات من لقاء الزمالك

السبت، 21-01-2023
09:45 ص
كشف الإعلامي سيف زاهر عن خبر صادم لجماهير النادي الأهلي، قبل مباراة القمة
125، التي ستجمع الأهلي والزمالك
باستاد القاهرة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من
الدوري المصري الممتاز.
وقال زاهر خلال برنامجه ملعب أون تايم على شاشة أون تايم سبورت: “علي معلول
الظهير الأيسر لفريق الأهلي، شعر بآلام في عضلة السمانة خلال المران الأخير للأهلي
الجمعة، استعدادا لمباراة القمة اليوم أمام الزمالك
”.
وأضاف زاهر، أن علي معلول خضع لأشعة مساء الجمعة لتشخيص حجم الإصابة في عضلة
السمانة، إلا أن الأهلي لم يعلن موقف اللاعب من المشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك
من عدمه، وأن غياب اللاعب عن القمة بات أمرًا واردًا.
وتنطلق مباراة القمة 125 بين الأهلي والزمالك
في تمام الساعة الثامنة والنصف
مساء على ملعب القاهرة الدولي بالجولة الرابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز
للموسم الحالي 2022-2023.
وتذاع مباراة الأهلى والزمالك
على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع
مباريات بطولة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر.