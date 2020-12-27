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نجم ليفربول السابق يتغزل في محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
 
الأحد، 27-12-2020 05:04 م الطيب حسين
تغزل داني ميرفي، نجم ليفربول السابق، في الدولي المصري محمد صلاح لاعب الريدز حاليًا.

وقال "ميرفي" في تصريحات عبر محطة تلفزيونية عن "صلاح": "إنه يقدم أداءًا رائعًا، علينا أن نركز على ذلك بدلاً من تسليط الضوء على ما قد يحدث أو لا يحدث في المستقبل".

وأكمل: "دعونا نستمتع به قدر المستطاع قبل رحيله عن الفريق". ويأتي هذا تزامنًا مع اشتداد الحديث حول وجود أزمات تلاحق النجم المصري في ليفربول، لافتة إلى تردي العلاقة مع الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز.

وألمحت تقارير صحفية إلى إمكانية مغادرة "صلاح" قلعة الأنفيلد بنهاية الموسم الحالي، في حين قلل متابعون من هذا الأمر.
 

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