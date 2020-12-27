نجم ليفربول السابق يتغزل في محمد صلاح

الأحد، 27-12-2020
05:04 م
الطيب حسين
تغزل داني ميرفي
، نجم ليفربول
السابق، في الدولي المصري محمد صلاح
لاعب الريدز حاليًا.
وقال "ميرفي" في تصريحات عبر محطة تلفزيونية عن "صلاح": "إنه يقدم أداءًا رائعًا، علينا أن نركز على ذلك بدلاً من تسليط الضوء على ما قد يحدث أو لا يحدث في المستقبل".
وأكمل: "دعونا نستمتع به قدر المستطاع قبل رحيله عن الفريق".
ويأتي هذا تزامنًا مع اشتداد الحديث حول وجود أزمات تلاحق النجم المصري في ليفربول
، لافتة إلى تردي العلاقة مع الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز.
وألمحت تقارير صحفية إلى إمكانية مغادرة "صلاح" قلعة الأنفيلد بنهاية الموسم الحالي، في حين قلل متابعون من هذا الأمر.