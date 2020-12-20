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عامله ببرود.. ضجة حول "ساديو ماني" و"صلاح"

صلاح وماني
صلاح وماني
 
الأحد، 20-12-2020 06:05 م الطيب حسين
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، حول ثنائي ليفربول الإنجليزي، نجمنا محمد صلاح و السنغالي ساديو ماني.

وأثار ماني جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ردة فعله الغاضبة من قرار استبداله بزميله صلاح خلال مباراة "الريدز" أمس السبت، بحسب "روسيا اليوم"، مشيرة إلى أنه تعامل معه ببرود.

وقرر الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول استبدال ماني بصلاح في الدقيقة الـ57 من عمر المباراة التي جمعت "الريدز" بمضيفه كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عندما كانت النتيجة تشير لتقدم ليفربول برباعية نظيفة.

وظهرت على وجه ماني ملامح عدم الرضا والصدمة من قرار استبداله، وأخذ وقتا أطول من المعتاد وهو يغادر المستطيل الأخضر متمتما ببعض الكلمات. كما تبادل ماني التحية مع بديله صلاح عند منطقة التبديل بكثير من البرود.
 

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