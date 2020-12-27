الأحد 27 ديسمبر 2020
توقيت مصر 16:51 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أول صورة لـ"لموسيماني" في مران الأهلي بعد تعافيه من "كورونا"

قرار جديد في واقعة اغتصاب موثقة بـ"الفيديو" هزت الخليج

تسريب وثيقة نسب فنانة شهيرة تفجر مفاجأة صادمة

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا رادعًا بحق العراقي أسامة فيصل

إطلاق اسم المستشار أحمد البكري على إحدى قاعات المبني الاجتماعي

سلبية مسحة طارق حامد وإيجابية عبدالله جمعة

صحفي إسباني يُسرب أخطر معلومة أبلغه صلاح بها بعيدًا عن الكاميرات

المالية : استبعاد ملفات الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

بن سلمان يعلن عن أخبار سارة في المملكة

مذيع بى إن سبورت يكشف سر انخفاض مستوى "أوبميانج" مع أرسنال

ADS
 

صحفي إسباني يُسرب أخطر معلومة أبلغه صلاح بها بعيدًا عن الكاميرات

667
صلاح
 
الأحد، 27-12-2020 01:37 م المصريون

كشف الصحفي بموقع "آس" الإسباني"إدوارد كورناجو"، عن أخطر ما أبلغه به النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بعيدًا عن الكاميرات، مشيرًا إلى أنه ينوي الرحيل إلى ريال مدريد، خلال الفترة المقبلة.
كان "إدوارد كورناجو"، أجرى حوارًا مثيرًا للجدل مع محمد صلاح مؤخرًا، حيث أبدى النجم المصري، غضبه من يورجن كلوب؛ بسبب عدم منحه شارة القيادة، كما فتح "صلاح" الباب أمام انضمامه إلى برشلونة أو ريال مدريد مستقبلًا.
وقال إدوارد كورناجو في مقطع فيديو: "شعرت خلال حواري مع محمد صلاح، أنه غير سعيد في ليفربول وحزين من مدربه يورجن كلوب وإدارة الريدز".
وأضاف: "محمد صلاح يريد أن يشعر أنه محبوبا كواحد من قادة ليفربول، لأن القادة في العموم يشعرون أنهم يتم تقديرهم بالشكل الأمثل".
وتابع: "محمد صلاح أبلغني خارج الكاميرا، أنه سيوقع لنادي ريال مدريد".
وقال: "إن مستقبل محمد صلاح سيكون بين ريال مدريد وبرشلونة خلال الفترة المقبلة، لكن أعتقد أنه سينتهي به الحال في ريال مدريد، ليكون بديلا لهازارد الذي لم يثبت نفسه حتى الآن".
وواصل: "لا أعلم أذا ما كان صلاح سينتقل إلى ريال مدريد في صيف 2021، أم صيف 2022".
واستطرد: "ذهاب صلاح إلى برشلونة أمر صعب، لأنه ليس مرشحا بقوة للانضمام إلى النادي الكتالوني، كما أن برشلونة يعاني من أزمة مالية في الوقت الحالي".

وتابع: "تعاقد برشلونة مع محمد صلاح يحتاج إلى رحيل ميسي، كما أن النادي الكتالوني سيكون مطالبا ببيع بعض اللاعبين مثل كوتينيو وعثمان ديمبلي للتعاقد مع اللاعب المصري".
وأوضح أن برشلونة ليس لديه القدرة المالية لشراء صلاح، في حين أن ريال مدريد يمتلك الأموال لشراء مبابي وهالاند وصلاح".
وأضاف: "صلاح لديه روح تنافسية عالية، ويستطيع اللعب 4 أو 5 سنوات بأعلى مستوى ممكن، كما أنه سيفيد ريال مدريد خلال السنوات القادمة".
واختتم: "إحساسي الشخصي أن محمد صلاح  سيوقع لريال مدريد".
 

إقرأ ايضا

بكري

إطلاق اسم المستشار أحمد البكري على إحدى قاعات المبني الاجتماعي

320

سلبية مسحة طارق حامد وإيجابية عبدالله جمعة

193450

مذيع بى إن سبورت يكشف سر انخفاض مستوى "أوبميانج" مع أرسنال

أخبار متعلقة

Capture

بعد خلافهما.. كلوب يحسم قراره بشأن رحيل صلاح

image

اشتعال الأزمة.. كلوب يعاقب صلاح أمام الجميع بسبب تصريحاته

5fdd0efc42360455275e1b8c

"صلاح" يكشف موقفه من انتقاله لـ"ريال مدريد" و"برشلونة

محمد صلاح

محمد صلاح يحصد جائزة هدف الشهر للمرة الثالثة

محمد صلاح

محمد صلاح يتفوق على الهداف التاريخي لـ ليفربول ويقترب من رقم قياسي مدهش

كلوب وصلاح

جماهير ليفربول تهاجم يورجن كلوب بعد ما حدث لـ محمد صلاح: أنت السبب