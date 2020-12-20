الأحد 20 ديسمبر 2020
توقيت مصر 08:29 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تعليق مثير من خالد الجندي عقب الإفتاء بحرمة الانضمام لـ"الإخوان"

تتزوج حبيبها بعد 10 أيام من زواجها الأول.. صدمة لأهل عروس بنها الهاربة (صور)

غير متوقع .. الأهلي يتواصل مع فرجاني ساسي ورد اللاعب جاء مفاجئًا للقلعة الحمراء

"الحضري" يبدي سعادة كبيرة بالعند في "شوبير" بسبب هذا الأمر

بيان عاجل من نقابة الموسيقيين بشأن صحة محمد منير

أول قرار من المحكمة في قضية «تطبيع» محمد رمضان

اشتعال الأزمة.. كلوب يعاقب صلاح أمام الجميع بسبب تصريحاته

عمار : وزارة الثقافة لم تدعمنى و مهرجان أوسكار إيجيبت من تمويلى الخاص

المشدد 15 عامًا للمخرج عمرو فاروق.. تعرف على جريمته

بعد أزمته مع "كلوب".. مراسل "بي إن" بكتالونيا يتحدث عن انتقال صلاح لبرشلونة

ADS
 

عمرو أديب لـ أبو تريكة : اللي أنت قولته امبارح دا مينفعش .. وياريت ميتكررش تاني

عمرو أديب
عمرو أديب لـ أبو تريكة : اللي أنت قولته امبارح دا مينفعش .. وياريت ميتكررش تاني
 
الأحد، 20-12-2020 06:37 ص أحمد عادل شعبان
وجه الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "الحكاية" - انتقادات قوية لتصريحات محمد أبو تريكة - أسطورة الأهلي ومنتخب مصر - التي قالها بشأن النجم المصري محمد صلاح .

وقال " أديب " : أبو تريكة كلاعب طول عمري بديله 9 من 10 بس كمحلل فيه ناس كتير أحسن منه زي وائل جمعة مثلا.

وأضاف: بعد هدفي صلاح أمس طلع وقال إن ليفربول مش بيعامله إنه نجم وإن صلاح نجم غصب عن أي حد.

وأردف: الكلام دا مينفعش لأنها وجهة نظر مدرب .. كلوب دا اللي كان مقتنع بصلاح .. طب ما صلاح كان بيلعب تحت ايد أفضل مدرب في العالم وقتها ( يقصد مورينيو ) ومع ذلك كان راكنه على الدكة.

وتابع: لازم أبو تريكة يراعي إن صلاح لاعب محترف ولسة صغير وقدامه العمر طويل والي قاله أبو تريكة مينفعش وسمعت إنه هيكلم صلاح فياريت بلاش يكرر الكلام الي قاله دا في المكالمة.
 

إقرأ ايضا

أبو تريكة

أبو تريكة يطلب طلبا غريبا من محمد صلاح: ارحل

محمد صلاح

صلاح يمنع لاعبي ليفربول من تناول الخمر .. وهذا موقف قائد الفريق

كلوب وصلاح

كلوب يفجر مفاجأة مدوية حول رحيل صلاح من ليفربول بعد أزمة أمس

أخبار متعلقة

أبو تريكة

موسيماني يكشف عن شيء قاله للاعبي الأهلي عن أبو تريكة ففازوا على الزمالك

وائل جمعة

وائل جمعة: موقف غريب قام به لاعب صغير أمامنا تسبب في اعتزالي أنا وأبو تريكة وبركات

كلوب وصلاح

جماهير ليفربول تهاجم يورجن كلوب بعد ما حدث لـ محمد صلاح: أنت السبب

فايلر

نجم الأهلي: فايلر أصبح شخصا غريبا بعد الكورونا .. وهذا أخطر ما فعله معنا بعد انتشار الوباء

شوبير

هاشتاج مسيء لـ شوبير يتصدر تويتر بعد تغريدته النارية عن " الفار "

أحمد السيد زيزو

أحمد السيد زيزو يكشف عن أغرب نبوءة شعر بها قبل "قاضية" قفشة التي أجهضت حلم الزمالك