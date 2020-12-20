عمرو أديب لـ أبو تريكة : اللي أنت قولته امبارح دا مينفعش .. وياريت ميتكررش تاني

الأحد، 20-12-2020
06:37 ص
أحمد عادل شعبان
وجه الإعلامي عمرو أديب
- مقدم برنامج "الحكاية" - انتقادات قوية لتصريحات محمد أبو تريكة - أسطورة الأهلي ومنتخب مصر - التي قالها بشأن النجم المصري محمد صلاح
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وقال " أديب " : أبو تريكة كلاعب طول عمري بديله 9 من 10 بس كمحلل فيه ناس كتير أحسن منه زي وائل جمعة مثلا.
وأضاف: بعد هدفي صلاح أمس طلع وقال إن ليفربول
مش بيعامله إنه نجم وإن صلاح نجم غصب عن أي حد.
وأردف: الكلام دا مينفعش لأنها وجهة نظر مدرب .. كلوب دا اللي كان مقتنع بصلاح .. طب ما صلاح كان بيلعب تحت ايد أفضل مدرب في العالم وقتها ( يقصد مورينيو ) ومع ذلك كان راكنه على الدكة.
وتابع: لازم أبو تريكة يراعي إن صلاح لاعب محترف ولسة صغير وقدامه العمر طويل والي قاله أبو تريكة مينفعش وسمعت إنه هيكلم صلاح فياريت بلاش يكرر الكلام الي قاله دا في المكالمة.