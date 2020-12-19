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"صلاح" يكشف موقفه من انتقاله لـ"ريال مدريد" و"برشلونة

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صلاح
 
السبت، 19-12-2020 01:15 م
كشف محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، موعد رحيله عن الريدز، وإمكانية انتقاله لليجا الإسبانية وتحديدًا لفريقين ريال مدريد وبرشلونة خلال مسيرته الكروية، وذلك خلال حواره مع صحيفة "آس" الإسبانية.

ورد صلاح، على سؤال الصحفي الإسباني لورد ريبولو، للكشف عن موعد رحيله عن صفوف ليفربول، أجاب "صلاح" ضاحكًا: "الرد على هذا السؤال صعب للغاية، أنا أرغب في الفوز بكافة البطولات وتحطيم الأرقام القياسية هنا مع ليفربول قبل رحيلي، لكن دعني أقول لك أن هذا الأمر بيد النادي في الفترة الحالية".

وعن ارتباط اسمه بأندية مثل: ريال مدريد وبرشلونة، فـعلق "صلاح": "أعتقد أن هذه الفرق من أندية القمة، ارتباط إسمي بهم شئ جيد بالنسبة لي لكن من يدري ما قد يحدث في المستقبل، الآن أنا أضع كل تركيزي مع ليفربول من أجل التتويج بلقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا".

وحول من سيخلف كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في المستقبل، أجاب "صلاح": "أعتقد أنه من الصعب تحديد لاعب بعينه الآن، خاصة وأن رونالدو وميسي قدما كل شئ لكرة القدم ومازالا يساهمان في العطاء، ربما ستتذكر الجماهير إسمي لكن أعتقد ما فعله الثنائي في كرة القدم كان مذهلًا للغاية، هناك لاعبين يؤدون الآن بصورة جيدة لكن ميسي ورونالدو لن يأتيان مرة أخرى".

وبسؤاله حول "صلاح يعتقد نفسه من أفضل اللاعبين حاليًا"، علق نجم الريدز ضاحكًا: "بالطبع أعتقد ذلك دائمًا، عند النظر إلى مسيرتي في الماضي وما حققته من قبل أود أن أشعر بأني فعل شئ مختلف تمامًا، لذلك أحاول بذلك الكثير من الجهد وأعمل جيدًا مع ليفربول في كل مباراة كي أشعر بذلك، في النهاية هذا كله من أجل النادي ومن أجلي أيضًا".
 

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