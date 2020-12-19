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اشتعال الأزمة.. كلوب يعاقب صلاح أمام الجميع بسبب تصريحاته

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صلاح وكلوب
 
السبت، 19-12-2020 04:58 م محمد فضل

يبدو أن تصريحات النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، تسببت في تعكير صفو العلاقة أكثر بينه وبين مدرب الفريق يورجن كلوب، بعد قوله بأنه شعر بالإحباط بعد عدم إعطاء شارة كابتن الفريق له.
وقرر "كلوبمعاقبة محمد صلاح بالاستبعاد من تشكيلة الريدز الأساسية أمام كريستال بالاس في المباراة المقامة حاليًا، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر، من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وشهد تششكيل ليفربول تواجد محمد صلاح على دكة البدلاء، لأول مرة منذ فترة طويلة في البريميرليج، مما أثار تساؤولات جماهير الريدز.
واتفقت بعض الصحف والمواقع الإنجليزية، على أن سبب استبعاد محمد صلاح جاء بسبب تصريحاته الأخيرة بشأن إحباطه لعدم حصوله على شارة قيادة ليفربول خلال مواجهة ميتيلاند في دوري أبطال أوروبا، ومنحها لألكسندر أرنولد.
وقال محمد صلاح في تصريحات لصحيفة " أس" الإسبانية:" شعرت بإحباط شديد بسبب عدم ارتداء شارة القيادة أمام ميتييلاند، ولكن في النهاية هذا هو قرار المدرب  يورجن كلوب وأنا أقبله".

 

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