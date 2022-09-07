الأربعاء 07 سبتمبر 2022
توقيت مصر 09:18 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نجم المنتخب يفتح النار على مجدي عبدالغني ومصطفى يونس: معندهمش أصل

ليس بين كل الأسماء التي طُرحت.. ميدو: مدرب الأهلي الجديد جامد ومعلم

أحمد موسى يبكي على الهواء: لازم الرئيس يطلع يتكلم

«أصبح معزولًا».. صحيفة بريطانية تكشف مفاجآت عن صلاح وما فعله معه كلوب

اعترافات صادمة للمتهمة بقطع عضو زوجها الذكري أثناء العلاقة: رميته في الزبالة

قرار مفاجئ من المحكمة بإيداع قاتل سلمى بهجت مستشفى الأمراض العقلية

بعد السعودية وقطر.. قرار عاجل من الإمارات بشأن العمالة ونظام الكفيل

ارتفاع الدولار والريال أمام الجنيه.. سعر العملات اليوم

بعد مشاركته في عزاء شقيقته.. علاء مبارك ينشر صورة مفاجئة لوالده مع الخطيب

ندى الكامل: معايا فلوس كتير أوي ملايين في البنك.. بس محتاجة راجل

ADS
 

نجم المنتخب يفتح النار على مجدي عبدالغني ومصطفى يونس: معندهمش أصل

52905-mostafayouness_magdy3bdelghany
يونس وعبدالغني
Native
Teads
الأربعاء، 07-09-2022 09:11 ص


فتح زكي عبدالفتاح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، النار على نجوم الأهلي القدامى مصطفى يونس ومجدي عبدالغني؛ بسبب التجريح في ناديهم.

وقال زكي عبدالفتاح في تصريحات عبر قناة “تن تي في” في برنامج “البريمو” : “أي حد بيهاجم النادي بتاعه اللي اتربى فيه أو كل عيش منه في الإعلام يبقى معندوش أصل”.
وتابع زكي عبدالفتاح: “لو عندي شكوى المفروض أروح لرئيس النادي حتى لو عايز أشتغل أقوله إنما أطلع أجرّح في الإعلام دا قلة أصل”.

وأضاف زكي عبدالفتاح: “لو اتخانقت مع ابويا وطلعت احكي للناس في الإعلام يبقى معنديش أصل لازم أحل مشكلتي في البيت”.

وواصل زكي عبدالفتاح: “زعلان من إدارة المحلة أنها سمحت لشخص يطلع يرد عليهم في الإعلام لأن دا مينفعش”.

واختتم: “غزل المحلة مر بظروف صعبة في الموسم المنقضي ، و تولى تدريبه أكثر من مدير فني ، ونجح الفريق في الإبقاء بالدوري بصعوبة ، و لذلك أتمنى من الجماهير مساندة الجهاز الفني الجديد وعدم تكرار مأساة الموسم الماضي”.
 

إقرأ ايضا

1783211_0

ليس بين كل الأسماء التي طُرحت.. ميدو: مدرب الأهلي الجديد جامد ومعلم

226915

«أصبح معزولًا».. صحيفة بريطانية تكشف مفاجآت عن صلاح وما فعله معه كلوب

317

معلومات عن مدرب الأهلي الجديد.. فاز على ليفربول 2-0

أخبار متعلقة

20220821130826807

شتائم وفضائح بين مجدي عبدالغني وعدلي القيعي

278514_0

الأهلي يحصل على توقيع «الدبيس» و « حواش»

19_2022-637951672736805972-680

مفاجأة.. بند في عقد «سواريش» يجبره على الرحيل خلال أيام

cdn4.premiumread

تعليق صادم من مرتضى منصور على اشتباك مشجع زملكاوي مع ياسر إبراهيم في الشارع

شيكابالا-780x470

مجدي عبدالغني: شيكابالا لا يستحق الحصول على هذا الراتب الكبير

218940

مفاجأة.. الأهلي قدم عرضًا قبل سنوات لـ محمد صلاح وهذا كان رد فعله