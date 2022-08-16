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الأهلي يحصل على توقيع «الدبيس» و « حواش»

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الاهلي
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الثلاثاء، 16-08-2022 12:22 م

قال الإعلامي محمد شبانة، إن فريق الكرة بالنادي الأهلي حصل على توقيع كل من كريم الدبيس لاعب وادي دجلة، وأحمد نادر حواش ناشئ فريق إنبي.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، اللاعبان وقعا للأهلي على رغبة انتقال للنادي الأهلي، ويتبقى فقط إنهاء الصفقة مع ناديي وادي دجلة وإنبي.


وأضاف شبانة، وادي دجلة طلب 12 مليون جنيه للاستغناء عن كريم الدبيس لصالح النادي الأهلي، مع وضع بند يتيح لدجلة الحصول على 40% من نسبة البيع، والأمر مازال في مرحلة التفاوض ومن الممكن أن يتفق الطرفان على 20% لدجلة  من نسبة بيع اللاعب.

وأكمل شبانة، الأهلي يحاول تقسيط مبلغ شراء كريم الدبيس وأحمد نادر حواش على أن يحصل كل نادي بين وادي دجلة وإنبي على 2 مليون جنيه في كل موسم.

وأتم شبانة، أشجع الاهلي على التعاقد مع مثل هذه الاعمار السنية ولكن لا يجب أن يعتمد عليهم لرفع الفريق على المدى القريب.
 

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