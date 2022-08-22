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شتائم وفضائح بين مجدي عبدالغني وعدلي القيعي

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القيعي ومجدي
Native
Teads
الإثنين، 22-08-2022 08:51 ص

نشبت أزمة كبيرة بين عدلي القيعي مدير التعاقدات السابق بالنادي الاهلي ومجدي عبد الغني لاعب الأهلي ومنتخب مصر سابقًا.

ومعلوم ان مجدي عبد الغني من أكثر الإعلاميين في الوقت الحالي انتقادًا لإدارة الأهلي، حيث كان من أشد مؤيدي جبهة محمود طاهر في الإنتخابات قبل الأخيرة في مواجهة زميله في الفريق محمود الخطيب.

وخلال تقديم برنامجه على قناة الشمس وجه مجدي عبد الغني هجومًا حادًا لأحد الأشخاص في إدارة النادي الاهلي دون ذكر اسمه، لكن الجمهو خمن أنه يقصد عدلي القيعي.

وقال مجدي عبد الغني: “كفايا اننا لبسنا لعيبة كتير جدا جبتهم انت ياللي بتنتقد وعاملي فيها خضرا الشريفة، وفي الآخر مستفدناش بيهم وروحوا .. ما احنا فاهمين القصة ، أمال لو مكنتش اتكشفت قدامي كنت هتعمل ايه ؟ .. أسكت ما تتكلمش وماتجيبش سيرة اللي ضحوا علشان الأهلي .. انت كل اللي عملته انك بتسقف بس .. انما احنا كنا هنموت في الملاعب علشان بنحب الكيان ومازلنا وانت بتحب علشان مستفيد ”.
وأضاف: “ احنا طلقنا كرة القدم بالتلاتة .. مش عايزين حاجة تاني .. انما انت مستفيد وسفسطائي بتجادل في كل حاجة .. حد بيحب مكان ياخد مكافأة نهاية خدمة 3 مرات منه .. ملايين ملايين”.
ومن جانبها تداولت جماهير النادي الأهلي وصفحاته ردود منسوبة لعدلي القيعي عبر موقع تويتر، شن فيها هجومًا مضادًا على مجدي عبد الغنين حيث قال: “‏إلى من يزعم أنه أبن النادي البار عمرك ماهيكون ليك دور في الأهلي والجمهور مابينساش وقت الأزمة ظهر الكل على حقيقته وأنت لا ضحيت ولا حاجة لعبت وقبضت هتقولي مكانش في فلوس هقولك لولا الأهلي مكنتش هتبقى إعلامي ولا عضو اتحاد كورة كل ده من خير الأهلي عليك”.
وأضاف: “‏وسرقة تيشرتات ‎المنتخب لتمويل المول بتاعه وفتح إتحاد الكرة يوم الجمعة علشان يسجل لاعب هيلعب ضد ‎الأهلي وزور عقد لاعب علشان يدمر مستقبله وكل ده وهو في اتحاد الكورة وفي عهد كابتن ‎الخطيب إن لم تستحي فأفعل ما شئت.. وعلى رأي المثل العين بتكره اللي أحسن منها”.
وأختتم: “‏وضح قبل سابق كابتن محمود؛ الخطيب إن ‎الأهلي ليس بسليط اللسان ولا سباب ولا بذئ وأنت تطلع تقول التاريخ مش هيرحم إن أولاد النادي الأهلي بيتشتموا في عهد كابتن الخطيب.. عجايب”.

وعلى الرغم من تداول رد عدلي القيعي على صفحات اهلاوية عدة، لكن القيعي خرج وقال إنه لم يرد على مجدي عبد الغني ولا يملك حسابات على السوشيال ميديا ويرد من خلال القناة فقط.

وقال القيعي عبر قناة الأهلي: لن أدخل في جدال مع أحد .. كل التلميحات التي تصدر من شخص أو غيره لا مكان لها عندي.

وأضاف عدلي القيعي: ما وصلني أن مجدي عبد الغني لم يذكر الشخص الذي تحدث عنه، وهو رد على شخص يملك حساب على فيسبوك وتويتر وانا لا أملك حسابات، ولا أتحدث إلا من خلال قناة النادي علشان الناس تكون شايفاني وعارفة بقول ايه.
 

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